E' primavera, ma a Siena torna l'inverno fino a giovedì

E' primavera, ma in tutto il territorio senese torna il freddo. La settimana di sole e di bel tempo appena trascorsa lascia strada libera ad una irruzione di aria fredda dalla Russia che porterà le temperature ad un forte ribasso, decisamente inferiori alle medie del periodo e a raffiche di vento.

Già in nottata in molte zone della provincia di Siena si è scesi sotto lo zero. Le previsioni di Meteo Siena 24 per la giornata di lunedì 23 marzo 2020 prevedono "una giornata asciutta, secca e soleggiata, tipicamente invernale con bassa escursione termica tra il primo mattino e il pomeriggio (le massime non supereranno i 6-8°C in media e bassa collina). Atteso forte vento di Grecale con raffiche fino a 60-70 km/h".

"Farà freddo, per il periodo - spiegano i meteorologi senesi - almeno fino a giovedì e la primavera, per questa settimana, sarà messa momentaneamente in un cassetto. In alta collina e in montagna saranno le giornate più fredde di tutto il semestre invernale, mentre nelle zone a valle l'assenza di inversioni termiche non permetterà un calo termico notturno sostanzioso (almeno questa una buona notizia per colture delle aree di bassa collina e di fondovalle). Neve sulle Adriatiche, qualche fiocco possibile a bassa quota, anche sulla Toscana tra mercoledì e giovedì. Ne riparleremo".

Si ricorda che la Regione Toscana ha emesso un'allerta di colore giallo per vento forte relativa alla giornata di lunedì.