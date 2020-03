Coronavirus, a Siena una azienda ringrazia medici ed infermieri con un cartellone lungo la strada

"Medici, infermieri e tutto il personale ospedaliero. Grazie. #tuttoandràbene". Un messaggio semplice per accompagnare il grande cartellone posto ad Isola d'Arbia, nel comune di Siena. L'opera è dell'azienda Immagine Studio di Monteroni d'Arbia, leader della pubblicistica e della stampa digitale nel territorio senese. Ogni giorno realizzano le installazioni pubblicitarie che si vedono dislocate nei vari punti della città e della provincia, compresi bus o taxi. Questa volta, invece, sono stati loro autonomamente a muoversi. L'iniziativa solidale è un grido di sostegno, appoggio e vicinanza a tutti coloro che quotidianamente lavorano e operano contro l'emergenza Coronavirus. Da Siena a Bergamo, da Palermo a Roma fino a Milano. L'installazione si trova in un luogo molto trafficato, nella zona che collega la Valdarbia alla città e soprattutto alla strada che ogni giorno il personale medico attraversa per raggiungere il nosocomio de Le Scotte.

"Mentre vai a lavoro trovi questo. Grazie" è il messaggio che un infermiere ha scritto su Facebook. Piccoli gesti che fanno la differenza e riempiono il cuore di chi in questo momento sta lottando per difendere tutti noi.