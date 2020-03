Alcuni contradaioli senesi hanno promosso una petizione per chiedere al Magistrato delle Contrade di permettere l'esposizione alle finestre delle case delle bandiere della propria contrada. L'idea nasce spontanea dopo "la bella e commovente iniziativa di ieri sera (12 marzo 2020, ndr) da parte di alcuni contradaioli dell'Oca di cantare cori senesi dalle finestre. Per ravvivare la nostra città così sola e triste in questo momento difficile e sentirci tutti uniti in un unico abbraccio - si legge nella petizione - chiediamo il permesso che ognuno di noi possa esporre alla finestra la bandiera della propria contrada, fino a quando potremo tornare a camminare per le vie della nostra bellissima e unica città".

Nel frattempo per le le vie del centro sono state esposte molte bandiere tricolori.