La Lega Nazionale Dilettanti ha prorogato la sospensione dei campionati dilettanti fino al 3 Aprile in base alla normativa entrata in vigore con il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri dell’8 Marzo 2020. La conferma arriva dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti che ha disposto mediante il comunicato ufficiale numero 273 la sospensione di tutte le attività Nazionali e Territoriali organizzate. Le partite sono rimandate a data da destinarsi. Al tempo stesso anche le partite dei settori giovanili subiranno la variazione. Nelle riunioni successive saranno decise le date degli eventuali recuperi. La situazione è monitorata costantemente, ma in molti, vista la situazione, c'è la convinzione che la stagione sia compromessa proprio da un punto organizzativo. Ne sapremo di più nelle prossime ore.

In Eccellenza sono rinviate: Sangimignano Sport-Poggibonsi; Poggibonsi-Fortis Juventus; Badesse-Antella; Lastrigiana-Colligiana; Sinalunghese-Terranuova-Traiana; Colligiana-Sangimignano Sport; Sinalunghese-Badesse.

In Promozione B saltano: Chiantigiana-Soci; Chiusi-Pratovecchio; Mazzola Valdarbia-Asta; Pontassieve-San Quirico d'Orcia; Asta-Castiglionese; Cortona-Chiusi; Lucignano-Chiantigiana; San Quirico-Bucinese; Soci-Mazzola Valdarbia.

In Promozione C non giocano: Colli Marittimi-Montalcino e Montalcino-Audace Galluzzo.

In Prima Categoria girone E: Spoiano-Torrita; Vigiomaggio-Bettolle; Montagnano-Bettolle; Torrita-Capolona Quarata.

In Prima categoria girone F stop per: Argentario-Pienza; Fonte Belverde-San Miniato; Gracciano-Amiata; Ponte d'Arbia-Sorano; Scarlino-Torrenieri; Virtus Chianciano Terme-Aurora Pitigliano; Amiata-Ponte d'Arbia; Pienza-Fonte Belverde; San Miniato-Massa Valpiana; Torrenieri-Gracciano; Virtus Chianciano Terme-Argentario.

In Seconda categoria girone I rimandate le partite: Aurora Montaione-Casolese; Castellina in Chianti-Berardenga; Castellina Scalo-Staggia; Pianella-Libertas Tavarnelle 1927; Sambuca Casini-Radicondoli; Sancascianese Calcio-Monteroni; Berardenga-Ginestra Fiorentina; Casolese-Libertas Tavarnelle 1927; Cerbaia-Pianella; Impruneta Tavarnuzze-Castellina Scalo; Monteroni-San Polo; Radicondoli-Sancascianese Calcio; Sambuca Casini-Castellina in Chianti;Staggia-Aurora Montaione.

In Seconda categoria girone N rimandate le partite: Atletico Piancastagnaio-Montecchio; Atletico Piazze-Fratticciola; Buonconvento-Acquaviva; Fratta Santa Caterina-Cetona 1928; Nuova Radicofani-Guazzino; Terontola-Città di Chiusi; Unione Poliziana-Voluntas Trequanda; Virtus Asciano-Rapolano Terme; Acquaviva-Unione Poliziana; Cetona 1928-Terontola; Città di Chiusi-Nuova Radicofani; Guazzino-Virtus Asciano; Montecchio-Atletico Piazze; Rapolano Terme-Buonconvento; Voluntas Trequanda-Atletico Piancastagnaio.

In Terza Categoria Siena rinviate: Castiglione d'Orcia-Vescovado; Montanina-Geggiano; Montepulciano Stazione-Meroni; Monticchiello-Petroio; Quercegrossa-Siena Nord; Raddese-Rosia; Virtus Biancoazzurra-Sant'Albino Terme; Castiglione d'Orcia-Montepulciano Stazione; Geggiano-Quercegrossa; Meroni-Monticchiello; Petroio-Virtus Biancoazzurra; Sant'Albino Terme-Montanina; Siena Nord-Raddese; Vescovado-Rosia.