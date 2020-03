Stefano Scaramelli è in quarantena. Lo rivela lo stesso consigliere regionale usando il proprio profilo Facebook. "Non mi sono allontanato in questi giorni - scrive. - Sono semplicemente a casa. Nel rispetto delle indicazioni mediche e scientifiche, in ottemperanza delle ordinanze regionali e comunali, essendo stato in contatto diretto con persone risultate positive al Coronavirus, sono, insieme alla mia famiglia, in quarantena con sorveglianza attiva. Sono in contatto costante con la Asl e con il medico di famiglia, come chiunque si trovi in questa condizione. Continuerò a lavorare da casa, soprattutto in merito agli importanti atti che la Commissione sanità sta elaborando a favore delle donne operate al seno e in merito al Terzo settore".