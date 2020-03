Il genio di Taddeo di Bartolo conquista e affascina Perugia. La Galleria nazionale dell’Umbria ha allestito una mostra dedicata al pittore senese che visse tra la fine del Trecento e la prima metà del Quattrocento, considerato il maestro del polittico. Si possono ammirare 100 tavole, giunte in prestito anche da grandi musei internazionali (come il Louvre, per esempio), che raccontano il viaggio artistico dalla prima opera (il polittico Collegalli del 1389) fino alla Madonna Avvocata del 1420. Il pezzo più pregiato è la grande pala d'altare di San Francesco al Prato realizzata dal maestro senese nel 1403: oltre quattro metri di ampiezza e bellezza mai vista prima, essendo composta da 13 pezzi assemblati per la prima volta per questa occasione. Meritano attenzione anche il polittico di Montepulciano e quello imponente di Volterra. L'esposizione, che durerà fino al 7 giugno, è stata curata dall’esperta Gail Solberg e ha richiesto quattro anni di progettualità.