Hotel, ristoranti, commercianti: a Siena fronte comune anti-abusivi con un aperitivo

Imprese che fanno i conti con la concorrenza esercitata da chi impresa non è: succede da tempo, ma sempre più di frequente, anche a Siena e dintorni. Se è vero che un disegno di legge sta per imporre gli adempimenti da impresa per chi destina più di tre immobili alla locazione turistica, resta arduo contenere l’erosione di clientela che subiscono le guide turistiche da chi guida formalmente non è. Intanto, ad un anno dalle nuove regole adottate su scala regionale, i pubblici esercizi si apprestano ad un'altra stagione ricca di sagre e manifestazioni di piazza, con molti Comuni che ancora devono recepire la nuova normativa.

Tra gli imprenditori senesi insomma l’abusivismo è un topic tutt’altro che uscito di conversazione. E’ sarà proprio da qui che venerdì 28 febbraio prenderanno il via le “Aperidee d’impresa”, occasioni per tirar fuori idee, critiche e proposte con spirito informale e genuino. “Camere, mercati e sagrifici” (dove la g non è un refuso) sarà il titolo del primo appuntamento con cui Confesercenti Siena estende lo spirito del Good morning 2020, la giornata sul futuro del commercio e dell’accoglienza organizzata lo scorso 20 novembre.

Non a caso, scenario delle Aperidee sarà un vero e proprio bar: la Favorita in questo caso, nella centralissima piazza Matteotti. Tra le ore 17 e le 19 romperanno il ‘ghiaccio’ della chiacchierata due testimonianze dirette: Beatrice Angelini, titolare di un pubblico esercizio da tempo in “trincea” sulle manifestazioni di piazza e Maurizio Innocenti, ambulante, diretto testimone dei tanti campi di “battaglia” su cui la categoria è stata impegnata negli ultimi anni. A far da contraltare non solo due esponenti diretti degli enti regolatori (l’Assessore al commercio e turismo del Comune di Siena Alberto Tirelli, e quello della Regione Toscana, Stefano Ciuoffo) ma anche gli altri imprenditori e non che vorranno prendere la parola. Uniche condizioni per farlo saranno coincisione, rispetto e…iscrizione: la partecipazione all’iniziativa sarà libera ma prenotandosi sul sito www.confesercenti.siena.it. Al termine, per i partecipanti, un “aperitivo antiabusivo”: a marzo, in Valdichiana, seguirà il secondo appuntamento con le Aperidee.