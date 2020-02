San Remo ai piedi di Gianna Nannini. La rocker dell'Oca è stata l'assoluta protagonista positiva della quarta serata del Festival della canzone italiana. Tutto l'Ariston non ha potuto che balzare in piedi e ballare, trascinato dalla coinvolgente carica della cantante senese.

Il feeling con il pubblico è apparso evidente già prima che la kermesse cominciasse. Gianna Nannini, fuori dal teatro, si è intrattenuta con la gente, ha scaldato l'atmosfera ore prima di salire sul palco e ha salutato intonando "Meravigliose creature, vi aspetto dentro", suscitando reazioni entusiaste. Con simili premesse, la performance non poteva che essere all'altezza. Apertura affidata al duetto con Coez, con il quale ha cantato Motivo saltando anche sul pianoforte, poi è stato il momento di un medley dei suoi più grandi successi, da Ragazzo dell’Europa a Meravigliosa creatura, per culminare poi in Sei nell’anima. A questo punto, nessuno è riuscito più a rimanere seduto e tranquillo: standing ovation e tutti gli ordini di posti a cantare a squarciagola il ritornello.