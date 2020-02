L'Azienda servizi alla persona "Città di Siena" incrementa la propria volontà di sviluppare la connotazione sociale e di snodo centrale nella rete dei servizi delle farmacie comunali, rendendole sempre più punti di riferimento per la comunità nei confronti della quale svolgono un importante ruolo di presidio del territorio. "A dimostrazione di ciò - dichiara il presidente Monica Crociani – aderiamo con orgoglio all'iniziativa promossa dalla Fondazione onlus Banco farmaceutico che organizza sabato 8 febbraio la giornata di raccolta del farmaco. Negli esercizi aderenti potranno essere acquistati medicinali da devolvere alle associazioni assistenziali locali al fine di contribuire a rispondere al bisogno delle persone in difficoltà economica". Chi fosse interessato può recarsi, dalle 9 alle 20 presso la farmacia comunale 3 in piazzale Rosselli, alla stazione ferroviaria.