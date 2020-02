Tempestivo intervento dei carabinieri di Siena che, dopo aver ricevuto una strana telefonata dai toni agitati e carichi di ansia, ma incomprensibile, hanno attivato il nucleo investigativo del comando provinciale per rintracciare la chiamata. In pochi minuti il risultato è stato raggiunto e una gazzella del radiomobile ha raggiunto il posto individuato. I militari hanno trovato un 40enne sordomuto in buone condizioni, ma in stato di alterazione emotiva. Con calma, è stata ricostruita la vicenda: la madre, con cui l'uomo vive, si trova in ospedale per malanni di stagione, dai quali è affetto anche lui, anche se in maniera meno grave. Per questo, non avendo la possibilità di uscire per non avere ricadute, una zia, credendo di fargli un favore, gli ha portato via il cane, che altrimenti non avrebbe potuto fare le sue quotidiane passeggiate. Il fatto di trovarsi del tutto da solo, però, ha fatto salire l'ansia del 40enne, che ha così chiamato i carabinieri per un supporto. Questi ultimi hanno rintracciato la parente, che è immediatamente arrivata con il beagle del nipote, e anche l'intervento di un amico di famiglia ha contribuito a rasserenare l'atmosfera.