Siena, visita guidata alla mostra "PaginEchaurren" al Santa Maria della Scala

Giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 17.30, presso i locali della Biliboteca e Fotoeca Giuliano Briganti al Santa Maria della Scala si terrà la visita guidata alla mostra PaginEchaurren, inclusa nel programma più generale di SMS LIVE. Percorsi artistici fuori orario.

La mostra propone vari elaborati esclusivamente su carta, dell'artista eclettico e anticonformista di fama internazionale, Pablo Echaurren.

La rassegna si inserisce nell'articolato argomento del 'libro d'artista', di recente approfondito nelle iniziative della Biblioteca e Fototeca Briganti e racchiude i lavori del giovanissimo Pablo, affermatosi con una micropittura eseguita entro piccoli riquadri, affiancati da originali collage, e non ultima, da una selezione della sua vasta produzione come illustratore, di copertine per riviste storiche e di collane editoriali (sua la celebre copertina di Porci con le ali del 1976), di racconti d'autore a fumetti, fino ai recenti libri di creazione.