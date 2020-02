Coronavirus, giovani di Siena e cinesi raccontano la loro esperienza quotidiana

L'epidemia di coronavirus continua a tenere un passo sostenuto. Gli oltre 360 morti attuali hanno superato i 349 della Sars del 2003. Nel resto del mondo i casi accertati di contagio sono solo 22: “Quello di cui la Cina necessita urgentemente allo stato sono le maschere mediche, le tute e gli occhiali protettivi”, ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying. Sul fronte economico i danni sono incalcolabili. Tra l’altro cala di quasi il 30% il traffico passeggeri in Cina a seguito dell'emergenza: dal 10 gennaio al 2 febbraio, i primi 24 giorni del Festival di Primavera, i viaggi passeggeri si sono attestati a quota 1,28 miliardi, in calo del 27,5% rispetto all'anno scorso.

Abbiamo parlato, grazie alla collaborazione di Duccio Tripoli che ha lavorato in Cina e mantiene continui contatti, con alcuni cinesi e senesi che ancora abitano nelle città del grande Stato dell’Asia Orientale (e non sono rientrati a Siena), per capire quale è la situazione: “Sto vivendo con la giusta attenzione tutta la situazione – spiega Michele, 29 anni residente a Pechino -. Limito le uscite, mi tengo informato grazie alle autorità locali e faccio attenzione a lavarmi le mani frequentemente, mascherina, guanti. Evito i posti affollati, ma anche senza particolari timori o ansia. In sostanza esco per mangiare o solo per vedere i miei amici, sennò cucino a casa. I cinesi la vivono senza eccessivo panico questa situazione. Si fidano del loro governo”.

Anche un altro Michele, 33 anni, che vive a Shangai vive “in maniera molto tranquilla e pacata” l’emergenza: “Cerco di farmi influenzare il meno possibile dai media e da tutte le persone che mi contattano tutti i giorni, cerco di vivere la situazione per quella che è e che mi si presenta intorno. Tutti i miei amici sono fuori per le vacanze e diciamo che essere da solo a casa non e' il massimo in quanto mi annoio abbastanza e quindi,per ammazzare il tempo, esco qualche volta a fare due passi e faccio la spesa quando serve anche se qualche volta ordino da asporto ma preferisco cucinare. Ovviamente sempre armato di mascherina perché si deve sempre essere prudenti; tutti in giro hanno la mascherina, i controlli sono severi e per questo voglio aver fiducia nel governo cinese che sta cercando di gestire la situazione al meglio”. I controlli sono costanti spiega Michele: “Me li fanno in metro e prima di entrare in ufficio anche se mi fanno il controllo della febbre che non è il modo migliore, ma almeno fanno una scrematura. L'ambasciata italiana ha invitato gli italiani a rientrare, ma vista la situazione a Shanghai non penso di rientrare“.

Più preoccupati i cinesi. Come Yin Yuwei, 22 anni, che vorrebbe tornare a Siena. Il problema che si presenta, alla fine, non è il virus: “Mi annoio molto perché l’unica cosa che posso fare è giocare ai videogiochi a casa. Del resto stiamo chiusi in casa ed io preferisco mangiare sempre nel mio appartamento. Qualche volta faccio le ordinazioni per le consegne a domicilio, ma è sempre meglio mangiare a casa”. Sulla stessa linea d’onda Shen Yong e Shen Huajing, della provincia dello Hunan: “Non possiamo uscire da casa, ma va bene. Ogni giorno guardiamo il telegiornale e seguiamo i cambiamenti della situazione, che in questo momento è la cosa più importante. Le autorità – proseguono - ci hanno consigliato di non uscire troppo frequentemente, e se si e’ obbligati ad andare in qualche luogo pubblico bisogna assolutamente portare la maschera. Il governo ha posticipato la data di ritorno a lavoro al 10 febbraio, forse potrebbero spostarla al 14 febbraio”. Li Tianyi, cinese trentenne di Chongqing, che invece è fortemente provato: “Sto molto male, vivo come se fossi un prigioniero. Anche perché sono molto pauroso e non mi azzardo ad andare fuori rischiando la mia vita” ci ha detto. Il cibo? Evitiamo i cibi dall’esterno che non sono stati cucinati totalmente da noi”. Conclude Li Jiay, 25 anni di Shanghai: “In questo momento, credo che la parola chiave della vita dei cinesi è proprio “noiosa”, poiché siamo obbligati a rimanere a casa, a non andare fuori, ogni giorno ripetiamo tutto quello che abbiamo fatto il giorno prima, insomma, siamo ancora vivi ma non abbiamo più una vita normale come qualche settimana fa. In realtà non usciamo più di casa, magari solo quando dobbiamo comprare qualcosa al supermercato. Mangiamo solo i piatti cotti al 100%. Con gli amici chiacchieriamo solo online, non ci incontriamo più perché non vogliamo metterci in pericolo; insomma e’ un periodo molto particolare, meglio non uscire e non avere contatto con nessuno”.