Addio a Giuseppe Cantelli, docente di storia dell'arte all'università di Siena

I docenti e il personale tecnico e amministrativo del Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali dell’Università di Siena hanno appreso con rammarico e profondo rimpianto la notizia della scomparsa del professor Giuseppe Cantelli, che per molti anni ha insegnato storia dell’arte e delle arti applicate in età moderna nei corsi di laurea e nella Scuola di specializzazione in Storia dell’arte dell’Ateneo. Grande specialista di arti applicate tra Rinascimento ed età barocca, in particolare di oreficeria, tessuti e ceramica nella prima età moderna, Cantelli si è distinto fin da giovane anche per i suoi studi sulla pittura fiorentina del Seicento di cui è divenuto un affermato specialista, dedicando a questo argomento contributi e studi che restano fondamentali. Colleghi e studenti ricordano con rimpianto la sua carica umana e il suo spirito ironico.