Un tamponamento sulla A1 ha coinvolto diverse macchine e sette persone sono state medicate al Pronto Soccorso dell'ospedale di Montepulciano, in provincia di Siena. E' successo nel pomeriggio del 4 gennaio 2020 intorno alle ore 17 lungo la direzione nord dell'autostrada, precisamente a Bettolle nel territorio senese. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale ed i Vigili del fuoco. E' successo tutto in pochi secondi, una carambola di auto che non non sono riuscite a fermarsi ed hanno sbattuto l'una dietro l'altra. Immediato anche l'arrivo di diverse ambulanze per soccorrere i feriti che fortunatamente non hanno riportato niente di grave. In ogni modo per quattro uomini di 30, 55, 29 e 15 anni e tre donne di 53, 86 e 31 anni sono state necessarie le cure mediche al nosocomio di Nottola, a Montepulciano. Feriti giudicati guaribili in pochi giorni. Molti i disagi dovuti all'interruzione momentanea dell'importante arteria.