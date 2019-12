La fortuna bacia Siena: alla ricevitoria del Bar Acquacalda, in via delle Province, sono stati vinti 100 mila euro grazie all'estrazione del concorso “Natale 100x100”, che metteva appunto in palio in tutta Italia 100 premi a 5 zeri tra tutti coloro che avevano acquistato una giocata Superstar valida per il concorso del 21 dicembre.

Appena si è diffusa la notizia, un’ondata di clienti ha invaso i locali del bar per avere informazioni e complimentarsi con i gestori. Che adesso restano in attesa. “Ancora non si è fatto vivo nessuno - commentano. - Non sappiamo se è una persona che conosciamo, un frequentatore abituale o un avventore di passaggio. Speriamo di avere al più presto notizie, o di ricevere una visita...”.

