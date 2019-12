Situazione difficile sull'Amiata e nella Valdichiana Senese a causa del maltempo. La Regione Toscana ha emesso un nuovo Bollettino di criticit. Codice giallo per rischio vento fino alle 23:59 di domenica 22 dicembre 2019, valido per tutti i Comuni dell'Unione. Codice giallo per rischio idraulico reticolo principale fino alle ore 14 di domenica 22 dicembre 2019, valido per il comune di Pienza. Codice giallo per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore dalla mezzanotte alle ore 14 di domenica 22 Dicembre 2019, valido per Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda. Codice arancione per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore dalla mezzanotte alle ore 14 di domenica 22 Dicembre 2019 valido per Cetona, San Casciano dei Bagni, Sarteano e Pienza. Codice arancione per temporali forti dalle 00.00 alle 14:00 di domenica 22 Dicembre 2019, valido per Cetona, San Casciano dei Bagni, Sarteano e Pienza. Giallo per temporali forti dalle 00.00 alle 14:00 di domenica 22 Dicembre 2019, valido per Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda.