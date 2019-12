Zone di Siena, Valdelsa e parte del Chianti senza telefono, Tim: "Lavori entro la serata di oggi"

Linee telefoniche in tilt da oltre un mese nella zona del Chianti e in particolare a San Gusmè. Ma adesso il problema si è trasferito anche a Siena oltre ad aver lambito la Valdelsa. Nella zona della Coroncina e Malamerenda si stanno verificando black-out già segnalati dagli utenti, non solo privati. Il problema riguarda chi con il telefono fisso deve lavorarci. Ad esempio alla pizzeria La Capannina i disagi sono stati importanti sia per via dell’impossibilità delle prenotazioni sia perchè gli avventori non hanno potuto pagare con bancomat o carta di credito. A San Gusmè, in alcune zone del comune di Castelnuovo Berardenga e in parte del territorio chiantigiano le segnalazioni ai centri Tim e Vodafone sono ormai all’ordine del giorno da oltre un mese. Chi riesce a navigare su internet lo fa grazie alla rete wi-fi Ivo mentre chi non dispone dell’alternativa è bloccato. In modo particolare i problemi riguardano le aziende, gli esercizi commerciali e chi gestisce i pernottamenti in agriturismo o case vacanza. I tecnici sono intervenuti nella cabina di alimentazione, ma essendo ormai vecchia, necessita di interventi mirati con strumentazioni difficili da reperire. I cittadini sono pronti a seguire quanto avvenuto a Cortona chiedendo aiuto al Comune e al difensore civico con esposto ufficiale all’Agcom. Molti cittadini si sono rivolti anche al Corriere di Siena che dopo l'ultimo articolo dei giorni scorsi ha ricevuto la risposta ufficiale della Tim che in "alcune località della provincia di Siena il maltempo inusuale di fine novembre-inizi dicembre ha causato dei limitati malfunzionamenti delle linee telefoniche, con danni ad infrastrutture come palificazioni, cavi colpiti da caduta di piante, fulminazioni e forti raffiche di vento. In particolare a Malamerenda e a Coroncina - si legge nella nota della Tim - i tecnici dell’Azienda stanno intervenendo da giorni per la sostituzione complessa di uno spezzone di oltre venti metri di cavo di elevata potenzialità, il pieno ripristino delle numerazioni coinvolte è previsto entro la serata del 21 dicembre 2019. A San Gusmè un altro cavo ha subito una estesa, ripetuta fulminazione con diverse tratte danneggiate. E’ in corso la sostituzione dell’ultimo spezzone di cavo, si tratta di novanta metri in trincea la cui riparazione completa è prevista anch’essa per la sera del 21 dicembre. Tim desidera confermare il proprio massimo impegno delle proprie strutture tecniche per il ripristino e l’efficace manutenzione della rete telefonica nella zona".