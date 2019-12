Professore pro Hitler a Siena, la Commissione disciplina dell'ateneo ascolterà gli studenti

La sezione riservata ai Professori di I fascia del Collegio di Disciplina dell’Università di Siena si è insediata nella mattinata del 19 dicembre 2019 per esaminare gli atti trasmessi dal Rettore in relazione alla proposta di sanzione per il professore Emanuele Castrucci. Durante la riunione, il Collegio ha preliminarmente esaminato gli atti trasmessi dal Rettore, unitamente al materiale accessorio utile per valutare i profili disciplinari connessi alle esternazioni via twitter del Prof. Castrucci: "Tra gli atti esaminati - si legge in una nota ufficiale dell'ateneo senese - vi è anche il Decreto Rettorale con il quale il Rettore ha disposto, su richiesta dell’interessato, il collocamento in pensione del Professore Castrucci a decorrere dal 1 gennaio 2020".

Il Collegio ha deciso, per acquisire ulteriori elementi di giudizio, di convocare, oltre all'interessato, alcuni rappresentanti degli studenti di Giurisprudenza e il Presidente del Comitato della Didattica.