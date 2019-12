Sabato 14 dicembre 2019, alle ore 18, la luce torna protagonista di effetti 3D, stavolta sul Palazzo Comunale in Piazza del Campo. Il tema, come accaduto già in Piazza Matteotti, sarà dedicato al Natale, con una replica alle ore 20. Si tratta di uno spettacolo unico di colori. Magia natalizia per i bambini e anche per i più grandicelli. Le proiezioni luminose del videomapping (tecnica che permette di dipingere con le luci le superfici e le pareti degli edifici) darà una veste nuova e davvero incantata all'antico palazzo comunale. Domenica 15 dicembre 2019 alle ore 16.50 sempre in Piazza del Campo ouverture del concerto di auguri organizzato dall’associazione culturale Music Ensemble che vedrà la partecipazione di un coro con 600 bambini delle scuole senesi e la presenza dell’artista Enzo Iacchetti. Alle 20, poi, un altro videomapping che, grazie ad una futuristica texture, cambierà pelle a Palazzo Pubblico. Lo stesso accadrà dal 20 al 26 dicembre alle ore 18 e alle 20. Facciate animate che non smetteranno di vivere di vita propria. I riflettori, infatti, non si spegneranno mai: negli intervalli di videomapping 3D avranno luogo proiezioni di giochi di luce.

Nel frattempo in Piazza del Campo è stata installata una struttura temporanea al cui interno verrà collocata tutta la strumentazione elettronica che servirà allo spettacolo. Si tratta di un gazebo-server come quelli che vengono allestiti per i concerti, ma in questo caso per motivi di sicurezza e per eventuali problemi atmosferici (pioggia, umidità, vento) è stato necessario predisporre una intelaiatura chiusa che verrà rimossa subito dopo la fine dello spettacolo delle luci in 3D.