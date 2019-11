Ci sono tante storie che legano Siena all'Albania ferita dal terremoto. Oltre a quella di Anisa Lipo, giovane originaria dei Balcani ma residente da anni nella città del Palio, dove vive e lavora, e che ha vissuto il sisma a Tirana, è curiosa la vicenda di Alarico Rossi, senese dell'Onda, che fa parte dello staff tecnico della Nazionale di calcio albanese con il ruolo di data analyst. Dopo un periodo trascorso a casa, lunedì doveva fare ritorno a Tirana, ma per un caso non è potuto partire e dunque ha evitato di vivere il dramma dal vivo. Da due giorni è in contatto con gli amici, con i collaboratori e con i colleghi sul posto, per essere certo che stiano tutti bene e per sapere com'è la situazione. Conosce molto bene Durazzo, epicentro del terremoto, visto che spesso la Nazionale ci va in ritiro.