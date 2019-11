Mamme senesi in evidenza alle selezioni per l’edizione 2020 di “Miss mamma italiana” che si sono svolte a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Si tratta di un concorso nazionale di bellezza e simpatia, giunto quest’anno alla sua 27esima edizione e riservato a tutte le madri con un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per chi ha dai 46 ai 55 anni ed “Evergreen” per le over 56.

La giuria ha proclamato Miss mamma italiana fashion Gabriella Avagnano di Torrita di Siena, casalinga di 25 anni, mentre la fascia di Miss mamma italiana Gold eleganza è stata assegnata a Carola Ciretti di Siena, commessa di 47 anni. Entrambe, insieme a tutte le altre premiate, hanno staccato il pass di accesso per le prefinali Nazionali.

Le partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici e in prove creative ed artistiche, coinvolgendo i mariti o i figli.

Leggi anche "Miss mamma italiana", tre reatine sul podio