I carabinieri di Poggibonsi, insieme ai colleghi dell'ispettorato del Lavoro di Siena, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 43enne, nato e residente in provincia di Salerno, al termine dell'ispezione in un night club. L'uomo aveva nel locale 10 dipendenti prive di regolare contratto su 14 presenti. inoltre, 6 erano non comunitarie (ucraine) e prive del legittimo titolo di soggiorno necessario all’impiego. E' stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e l'uomo, in quanto legale rappresentante, è stato deferito all’autorità giudiziaria. Sono infine previste sanzioni per 26 mila euro.