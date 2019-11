Il grande cuore dell’Accademia Chigiana ha rinnovato la tradizione a Siena, ma lo ha fatto senza sfarzi. Nel sipario che si è alzato per l’edizione numero 97 della “Micat in Vertice” doveva essere eseguito l’inno alla gioia di Ludwig Van Beethoven che però è stato annullato. La tragedia dell giovane mamma, morta venerdì mattina in Piazza del Campo e che ha sconvolto la città caduta in un profondo lutto, è stata rispettata con il cordoglio che l’Accademia ha voluto riservare solennemente: “Siamo stati tutti colpiti dal dramma - ha detto dal palco il direttore artistico Nicola Sani - e per questo ci uniamo al dolore della famiglia”. Alla fine è stato un successo nel lutto.