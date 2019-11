Apre oggi (23 novembre 2019) la mostra della collezione di Playmobil di Alfonso Lionelli a Chianciano Terme, diventata “la capitale italiana dei Playmobil”. Una straordinaria raccolta che torna a incantare con una nuova edizione. Nell’ultima occasione, tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, sono arrivati, come sempre, appassionati e curiosi da tutta Italia e non solo, ben 3744 visitatori, tra grandi e piccoli, per ammirare l’ultima realizzazione dedicata alla Francia tra Ottocento e Novecento. L’amministrazione comunale termale da anni concede il patrocinio per l’allestimento di imponenti diorami di questo collezionista privato, da tempo cittadino chiancianese, che negli ultimi anni ha ideato, progettato e realizzato, con tematiche sempre diverse, le mostre Playmobil in città. Questa, che sarà la quinta, chiuderà i battenti il 6 gennaio 2020.