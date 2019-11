Il sindaco di Siena Luigi De Mossi torna sull'argomento del drammatico suicidio in Piazza del Campo del 22 novembre e si scaglia contro chi ha girato e poi diffuso in rete i filmati della tragedia. "Simili comportamenti - tuona il primo cittadino - hanno offeso tutta la città e non meritano di essere commentati davanti al dolore di una famiglia colpita da un grave lutto. A nome dell'amministrazione, garantisco la massima disponibilità per qualunque necessità che dovesse occorre in un momento così triste".