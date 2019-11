In ricordo di Matteo Della Lena, tante iniziative

Inizia il 21 novembre 2019 a Montepulciano la tre giorni di commemorazione per ricordare il diciassettenne Matteo Della Lena, la giovane promessa del calcio scomparso tragicamente in un incidente stradale, a poche centinaia dimetri da casa, la sera del 23 novembre 2018, quando in prossimità del distributore di benzina di S.Albino, il suo scooter venne travolto da un fuoristrada. Da quella drammatica sera, la famiglia, gli amici, i compagni di scuola e gli insegnati dell’istituto che frequentava, non hanno mai smesso di ricordarlo e nell'anniversario della scomparsa il comitato “Matteo Vive” ha organizzato una serie di eventi perché il suo altruismo e le sue qualità umane, fortemente caratterizzate nonostante la giovane età, non vadano disperse.

Le manifestazioni in ricordo di Matteo si apriranno alle ore 12, quando nel cortile della sede dell’IIS Valdichiana, la scuola che frequentava il giovane, verrà piantato “l’Albero di Matteo” un olivo donato dal comune di Montepulciano. Proseguiranno venerdì con iniziative sportive, in particolare il torneo di calcetto che vedrà scendere in campo, presso la palestra dell’IIT, sette squadre formate da studenti, studentesse e insegnati della scuola frequentata da Matteo.

Sabato 23, giorno del tragico incidente, la commemorazione ufficiale con la consegna delle borse di studio a lui intitolate presso la sala polivalente degli ex Macelli. L’iniziativa, voluta degli Organi Collegali e dalla Dirigenza dell’IIS Valdichiana, dalla famiglia Della Lena e dal Comune di Montepulciano, vedrà assegnate due borse di studio di 1000 euro cadauna ad ex studenti dell'IIS Valdichiana, iscritti per il primo anno agli studi universitari, offerte dalla famiglia Della Lena e da Marabissi S.R.L. L’idea nasce per volere di Guido, fratello di Matteo e sostenuta dall’IIT Valdichiana, seguiranno le premiazioni del torneo ci calcetto a lui intitolato.

Sempre sabato, verranno inaugurati e consegnati alla comunità scolastica ed alla cittadinanza i nuovi laboratori delle due sedi dell'IIS Valdichiana a Chiusi e a Montepulciano.

A completamento delle iniziative, l’Istituto Valdichiana sta organizzando un convegno sulla sicurezza stradale in collaborazione con Polizia Stradale, Forze dell’ordine e Federazione Motociclistica Italiana che coinvolgerà i giovani di tutte le scuole poliziane.

Celso Pallassini