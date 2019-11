Badante evade 80 mila euro

Le Fiamme Gialle di Siena hanno scoperto una badante, quarantacinquenne di origini bulgare residente in Val d’Arbia, che dal 2013 al 2018 non ha mai presentato la prevista dichiarazione dei redditi, arrivando a percepire compensi totalmente “a nero” per oltre 80.000 euro. Tutte le imposte evase sono state prontamente segnalate alla competente Agenzia delle Entrate per le conseguenti procedure sanzionatorie e di recupero.