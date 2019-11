Appello per la scomparsa di una gattina

La signora Susanna è disperata. E' la proprietaria di Ulla, una gatta norvegese di 6 anni, sterilizzata e con microchip, che è scomparsa il 19 ottobre dalla zona di Scacciapensieri (via Pacinotti, vicino al Campeggio Colleverde). Sta facendo il possibile per ritrovarla (veterinari, associazioni feline, volantini e poster, campagna sponsorizzata su FaceBook, forze dell'ordine, persino un PetDetective...), ma fino ad oggi non è stata ritrovata. Si appella a tutti i lettori e cittadini per riuscire a rintracciarla. Prevista una generosa ricompensa di mille euro. Numero telefonico per la segnalazione: 333-6444082.