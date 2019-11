Cumulo di pena per 8 anni, arrestato in casa

I carabinieri di Sinalunga hanno arrestato a casa propria un 46enne campano residente in paese, gravato da precedenti denunce. L'uomo si trovava agli arresti domiciliari. Era già stato condannato per i reati di ricettazione, vendita di prodotti con marchio contraffatto, falsità materiale commessa da privato e soppressione, distruzione ed occultamento di atti pubblici. Il 46enne, per un cumulo di pena emesso dal Tribunale di Perugia nell’ottobre scorso, per un totale di 7 anni, 11 mesi e 20 giorni, è stato tradotto al carcere senese di santo Spirito.