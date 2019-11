Mps forte in borsa alla prova dei conti del terzo trimestre

Banca Monte dei Paschi dopo un progresso del 3% in Borsa nella giornata del 4 novembre 2019, ha visto il suo titolo crescere ancora nella giornata di oggi, 5 novembre 2019. L?istituto senese ha concluso gli scambi a 1,565 euro, con un rally del 4,4%, alimentato da volumi di scambio elevati, visto che a fine sessione sono transitate sul mercato oltre 7,5 milioni di azioni. Ora gli occhi sono puntati sul cda di domani, 6 novembre 2019, per l'esame e l'approvazione dei conti del terzo trimestre e dei primi nove mesi dell'anno. Mediobanca vede utile in netto calo, circa il 22% rispetto ai tre mesi precedenti.