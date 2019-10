Gruppo Nannini tenta la scalata all'antico Caffè dei Costanti di Arezzo

Il Gruppo Nannini ha tentato la scalata allo storico Caffè dei Costanti di Arezzo. Quasi un milione di euro offerti su un piatto d’argento ai proprietari Marco Grotti e Pietro Brocchi. Ma nonostante il sì dei giovani gestori, l’approccio è naufragato. L’ostacolo è stato un cavillo di non poco conto: il rinnovo del contratto di affitto in scadenza con il 2020. Il fondo commerciale, dove nel 1804 venne aperto il Caffè, era di proprietà di Banca Etruria. Dal 2017, dopo lo scandalo che ha spazzato via il vecchio istituto di credito aretino, è diventato di Ubi Banca. In sede di trattativa, però, i dirigenti del Gruppo Nannini non sono stati d’accordo sulle condizioni di rinnovo del contratto e hanno abbandonato il negoziato. La società senese guidata dal magnate kazako Igor Bidilo in estate aveva acquistato lo storico Giubbe Rosse di Firenze mentre a Siena inizieranno a novembre i lavori dei nuovi e maestosi locali in Piazza del Campo

