Un pezzo di storia torna a Siena. Nel Bruco, per la precisione. Al Metropolitan Museum of Art di New York è spuntata un’antica bandiera del rione di Barbicone, databile tra la fine del ‘700 e gli inizi dell’ ‘800, che è finita oltre Oceano come parte di una collezione di armi molto prestigiosa che un nobile italo-francese, nel 1904, ha venduto al museo. Il vessillo di via del Comune è stato restaurato nel 1933, ma non è mai stato esposto ed è rimasto negli archivi. La vicenda prende le mosse da una foto, scattata per inventario proprio al momento del restauro, e poi pubblicata sul sito del Metropolitan. Dopo una lungo lavoro, con contatti, scambi di documenti e informazioni, dall'America è arrivato il via libera: la bandiera viene ceduta a titolo gratuito ed entro l'anno dovrebbe rientrare a Siena, dove il Bruco la accoglierà con una serata speciale e una pubblicazione che ripercorrerà tutte le tappe di questa vicenda a lieto fine.