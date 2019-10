Proliferano i falsi promotori Enel che cercano di raggirare gli anziani. Uno è entrato in azione a Chiusi e, utilizzando la finta qualifica, ha conquistato la fiducia della vittima, si è introdotto in casa sua e, in un momento di distrazione, si è impossessato di alcuni gioielli contenuti in un cofanetto. Quando la donna si è accorta del furto, era troppo tardi. Non le è rimasto altro da fare che denunciare l'accaduto alla polizia, che ancora una volta invita e non fidarsi e a farsi sempre mostrare il tesserino (che deve essere plastificato e contenere la foto e i dati di riferimento) prima di aprire la porta agli estranei.