La polizia di Stato, durante la propria attività di controllo e di prevenzione, ha individuato all’interno degli Orti dei Tolomei due ragazzi quindicenni che, poco prima, avevano consumato della sostanza stupefacente, confidando nella tranquillità del luogo, al riparo da occhi indiscreti. Davanti alla richiesta degli agenti, i giovani hanno consegnato la marijuana che avevano nascosto in un pacchetto di sigarette, detenuta per uso personale. Hanno raccontato di averla acquistata da un venditore occasionale. I poliziotti li hanno portati in questura per gli accertamenti, poi hanno segnalato al prefetto il ragazzo che deteneva materialmente la droga. Entrambi, infine, sono stati affidati ai rispettivi genitori.