Non si è ancora placato lo sgomento per il terribile incidente mortale che è costato la vita a Raffaele De Salve, agente di polizia in pensione molto noto a Siena per il servizio che ha svolto per anni in ogni mansione a cui è stato destinato. Qualcuno, sul luogo del tragico schianto sulla strada Cassia Sud, ha deposto dei fiori, per onorarne la memoria. Intanto sale la protesta dei cittadini della zona, che davanti all'ennesimo fatto grave tornano a chiedere dissuasori, semafori, illuminazione e marciapiedi, con lo scopo sia di restringere la carreggiata, sia di rendere più sicuri i pedoni, che ormai hanno paura a uscire di casa e fare i conti con le auto che sfrecciano a velocità elevata e gli ingombranti tir o cisterne di carburante che passano tra le abitazioni.