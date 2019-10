Abbadia: la scuola riaprirà lunedì 7 ottobre

In seguito ad accurati sopralluoghi il Comune di Abbadia San Salvatore comunica che la scuola Primaria riaprirà lunedì 7 ottobre. Le verifiche - minuziose, effettuate tra mercoledì e giovedì - hanno confermato che il problema riguarda infiltrazioni di acqua nel sottotetto dell'edificio, dovute a violente precipitazioni. Un problema per la struttura, che, in ogni caso, non determina pericoli di alcun tipo. Quanto ai lavori: è stata prontamente contattata una ditta specializzata e saranno conclusi in 15 giorni.

