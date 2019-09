La Ego handball si gode il momento più fulgido della sua storia: dopo l'esaltante vittoria per 29-27 sui campioni d'Italia del Bolzano, la squadra senese è per la prima volta in testa da sola al campionato di serie A1 di pallamano a punteggio pieno. Un risultato che esalta tutto l'ambiente e che è stato propiziato dall'inarrestabile vena offensiva di Amin Yousefinezhad (9 reti), alle cui spalle, nella speciale graduatoria dei migliori marcatori con la maglia di Siena, si è piazzato il "solito" Jacob Nelson con 6.

Il coach Alessandro Fusina non potrebbe essere più soddisfatto. "L’importanza della partita con Bolzano - commenta a mente fredda - era in due direzioni: arrivavano i campioni d’Italia, i più forti, e c'era la voglia di fare due punti in casa nostra. Sono molto contento di questa vittoria. Abbiamo ampi margini di miglioramento, perché abbiamo buttato situazioni in cui potevamo chiudere la partita, ma non ci siamo riusciti. Siamo ancora all’inizio del campionato e tutte le squadre sono in rodaggio, a partire da noi che siamo un gruppo nuovo".