Un esperimento bello in contrada: via i telefonini a cena

Ha destato scalpore la notizia dell'attivazione del codice rosa dopo che una giovane tredicenne è stata schiaffeggiata dalla mamma. Il motivo del litigio familiare è stato il troppo tempo trascorso al telefono da parte dell'adolescente. I carabinieri hanno informato della situazione il Tribunale di Siena. In merito all'abuso della tecnologia da parte dei giovani, a partire dai telefonini fino ai tablet e alla navigazione su internet, un esperimento interessante lo ha messo in piedi la contrada della Chiocciola.

Questi i fatti.

Festa della Madonna, l’8 settembre scorso. In tutte le contrade, come sempre, i piccoli sono i protagonisti. Allestimento del Tabernacolo, cena, giochi, divertimento. Nel rione di San Marco la storica sezione guidata da Simone Dominici ha deciso di mettere in atto un esperimento importante. Gli addetti hanno chiesto a tutti i ragazzi fino ai 14 anni di consegnare il proprio cellulare. Così sono stati raccolti in una cesta e custoditi all’interno della segreteria. Qualcuno ha storto il naso, ma alla fine tutti hanno accettato. E così almeno 30 giovani sono andati a tavola, a cena, senza cellulare: “Inizialmente non hanno ben gradito - spiega Fabio Verdiani - ma poi nessuno lo ha richiesto fino a quando non sono andati a casa. Finalmente a cena hanno parlato fra se, hanno trascorso tre ore insieme, a giocare, a discutere anche di Palio. Ed i genitori hanno apprezzato. Vedere una tavolata di ragazzi tutti al cellulare, senza alzare la testa è veramente triste. Stavolta è stato diverso. Coinvolgente. Bello, una iniziativa da ripetere”.

Gli approfondimenti, anche con i consigli della psicologa, sul Corriere di Siena in edicola il 25 settembre 2019