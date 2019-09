Il responsabile di un albergo di Siena ha chiamato la polizia perché una coppia, dopo aver soggiornato nella sua struttura per una settimana, se ne era andata senza pagare il conto. I due avevano già destato sospetti perché avevano usufruito del servizio ristorante e avevano anche ordinato vivande extra in vari momenti della giornata. Quando il conto è lievitato, l'albergatore ha provato a chiedere ai due un acconto, ma quelli si sono allontanati con una scusa. A quel punto, controllando la stanza, ha capito che se ne erano appena andati senza saldare. Gli agenti, ricostruita la vicenda, si sono messi alla ricerca dell'uomo e della donna, rintracciandoli infine a Colle Val d'Elsa, in un altro albergo. Portati al commissariato di Poggibonsi, sono stati identificati e denunciati per insolvenza fraudolenta.