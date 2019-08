Un grave incidente si è verificato intorno alle 11 in strada delle Ginestre, a Siena. Un uomo di 79 anni è caduto da un balcone, al secondo piano di un appartamento. Dopo un volo di 4 metri, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, ma all'arrivo dei soccorritori era ancora in vita. Trasportato d'urgenza all'ospedale, attualmente è stabile e in osservazione. Ha riportato numerosi traumi. La dinamica non è chiara, per questo sul posto è intervenuta la polizia di Stato per far luce su quanto avvenuto.