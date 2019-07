Notte di timori per le forti piogge e di intenso lavoro in tutta la provincia per i Vigili del fuoco del Comando di Siena, che hanno effettuato circa 35 interventi. Il nubifragio ha colpito in particolare la zona di Abbadia San Salvatore, con allagamenti e smottamenti che hanno messo a dura prova tutta la comunità. Il consigliere regionale Stefano Scaramelli ha subito fatto sapere che "in intesa con il sindaco e con il governatore della Regione Enrico Rossi abbiamo attivato grazie alla protezione civile regionale la colonna mobile, con 37 squadre e 92 volontari, e la procedura di stato di calamità che produrrà certamente l'utilizzo di risorse regionali oltre che nazionali, se saranno concesse, per dare sostegno alle amministrazioni comunali, ai cittadini e alle imprese che hanno avuto danni".