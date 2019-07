I finanzieri del comando provinciale di Siena, nel corso di un controllo presso un distributore di benzina della Valdichiana, hanno approfondito le giacenze di carburanti e di olii minerali materialmente rilevate con quelle contabili, come risultavano dal registro di carico e scarico. Così è stato accertato come l'olio lubrificante posto in vendita tra gli scaffali e presente in magazzino fosse, in realtà, in misura considerevolmente inferiore rispetto a quanto risultante dal registro. Il gestore, per massimizzare i propri guadagni, cedeva “in nero” gli olii lubrificanti di note marche, regolarmente caricati, compensando le differenze contabili attraverso prodotti di bassa qualità acquistati a prezzi decisamente competitivi sul mercato parallelo e in evasione d’imposta. Così le giacenze contabili risultavano costanti e un sommario controllo non avrebbe consentito di rilevare irregolarità.