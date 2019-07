Ex fantino del Palio a processo per omicidio

Luciano Tarlao, ex fantino in Piazza del Campo con il sogno del Palio che non ha mai corso (per lui solo quattro prove), è stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio volontario del coinquilino Mauro Avezzano avvenuto nel quartiere di Gretta a Trieste a metà agosto 2018. Il Polacco, così il suo soprannome, da quasi un anno si trova in carcere a Trieste perché soggetto pericoloso nonostante la sua età, 91 anni. Il cadavere di Avezzano venne rinvenuto nel suo appartamento che divideva con Tarlao, completamente dilaniato di coltellate alla gola e al corpo. L’assassinio probabilmente è avvenuto mentre l’uomo stava dormendo. Il gup Guido Pariarchi lo ha rinviato a giudizio il 18 luglio scorso e la prima udienza è fissata in Corte d’Assise il 15 ottobre 2019. L’anziano ex fantino ha fatto sapere tramite l’avvocato Enrico Miscia di trovarsi bene in carcere. Nei mesi scorsi è stato sottoposto a perizia psichiatrica e si è sempre proclamato innocente. Secondo la pubblica accusa, però, tutti gli elementi raccolti portano a Luciano Tarlao quale autore del folle gesto.