I carabinieri di Siena hanno identificato e denunciato in stato di libertà, per lesioni personali aggravate, un 23enne albanese, operaio, già conosciuto per reati di matrice predatoria. L'attività investigativa è scaturita dalla denuncia presentata da un 33enne addetto alla vigilanza del centro commerciale “Galleria Porta Siena”. Il giovane, nei giorni scorsi, infastidiva i clienti che accedevano da piazzale Rosselli, così il vigilante è intervenuto ed è stato aggredito e colpito con calci e pugni, con contusioni multiple giudicate guaribili in 30 giorni. Decisivo, per identificare lo straniero, l'ausilio delle telecamere del circuito interno di videosorveglianza.