Udienza "calda" nelle aule del tribunale di Siena per il processo Time out sul fallimento della Mens Sana basket. Il giudice Costantini ha respinto la richiesta di patteggiamento a 4 anni, concordata con il pubblico ministero Nastasi, per l'ex presidente ed ex general manager Ferdinando Minucci. La pena non è stata ritenuta congrua ai reati contestati, fra cui la bancarotta fraudolenta e l’associazione a delinquere, così il fascicolo è tornato al pm. La prossima udienza è fissata per il 16 luglio.

E' stato invece accordato il patteggiamento a 2 anni a Rosanna Mereu. La moglie di Minucci dovrà pagare le spese legali alla curatela fallimentare della Mens Sana e le verranno confiscati 79 mila euro.