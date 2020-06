Olio e pizza, il migliore è l'extravergine: resiste meglio alle alte temperature del forno

26 giugno 2020 a

L’olio migliore per la pizza è l’extravergine di oliva. Il tema è riproposto da Teatro Naturale, che riprende una ricerca di qualche anno fa secondo cui l’extravergine ha una maggiore resistenza alle alte temperature del forno. Questa è la conclusione di uno studio condotto dall’Università di Napoli attraverso alcune prove di cottura con i diversi tipi di olio vegetale.

“L’extravergine – conclude Teatro Naturale – caratterizza la pizza napoletana per la composizione di acidi grassi, per la presenza di polifenoli, di composti aromatici e la maggiore resistenza alle alte temperatura”. Il tema dell'olio da utilizzare nella pizza è un tema sempre molto dibattuto considerando che molti pizzaioli, per risparmiare qualche euro, preferiscono utilizzare olio di oliva o di girasole.