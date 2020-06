Batteri nel salmone affumicato, il Ministero della Salute richiama lotto per rischio listeria

26 giugno 2020 a

Il Ministero della Salute, attraverso una nota apparsa sul proprio sito, ha comunicato il richiamo per rischio microbiologico di un lotto (619NI2010D2205) di salmone norvegese affumicato, a marchio, Sarlaks - Vegé, prodotto da Sarlaks italia Srl, azienda che ha la sede in provincia di Novara.

Il prodotto, che gli esperti consigliano di non consumare e di riportare al punto vendita, è stato segnalato per la "presenza di Listeria monocytogenes". Il salmone, in confezione dal peso di 100 grammi, ha come scadenza il 6 luglio del 2020. L'infezione da listeria è molto comune in un’ampia varietà di cibi crudi, tra cui carni non ben cotte e verdure crude, prodotti lattiero-caseari preparati con latte non pastorizzato o pesce e, come succede con la maggior parte dei batteri, viene eliminata dai processi di pastorizzazione e cottura.