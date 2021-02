Giorgia Meloni insultata in radio da professore dell'Università di Siena: "Scrofa, ortolana". Ira di FdI

20 febbraio 2021 a

Incredibili insulti di Giovanni Gozzini, professore al dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive dell'Università di Siena, alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Il docente, ospite di Controradio nella trasmissione Bene Bene Male Male di sabato 20 febbraio, ha commentato il "no" della leader al nuovo governo di Mario Draghi. "Ieri sera m'è preso il male quando ho sentito quell'ortolana, con tutti il rispetto per la categoria, della Meloni. O meglio dire una vacca? Una scrofa? Cosa devo dire? Cosa devo dire per stigmatizzare il livello di ignoranza e presunzione", ha detto Gozzini.

"Come al solito gli intellettuali di sinistra predicano bene e razzolano male, dimostrandosi buoni a cavalcare le battaglie in difesa delle donne solo a corrente alternata. Chiediamo che l’Università di Siena sospenda il professor Gozzini: si tratta di un fatto grave, un personaggio del genere non può insegnare a Scienze politiche", ha affermato in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli.

"Ancora una volta Giorgia Meloni viene pesantemente insultata per le sue idee ed insultata sul piano personale. E ancora volta in Toscana si usano i media per seminare odio: - conclude Donzelli - chiediamo che l’emittente si scusi con la diretta interessata e che al professor Gozzini, come a tutti gli interlocutori, venga impedito di intervenire ancora in radio insultando gratuitamente chicchessia".

