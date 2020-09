Regionali in Toscana, Anna Paris (Pd) eletta in consiglio: "Successo è merito di tutti, siamo stati una squadra"

22 settembre 2020 a

a

a

Grande soddisfazione per Anna Paris, candidata indipendente alle elezioni regionali in Toscana per il Pd. La Paris ha ottenuto infatti 4.598 preferenze, risultando la seconda eletta in provincia di Siena. “La grande fiducia degli elettori - ha sottolineato - mi dà l’energia per affrontare l’incarico in Regione con l’impegno di portare avanti il progetto che abbiamo condiviso in campagna elettorale”. "Questa campagna elettorale è stata un’esperienza esaltante – dice la neoconsigliera regionale -, iniziata poco meno di due mesi fa con la proposta che mi è stata rivolta dalla direzione del Pd. Li ringrazio per aver creduto in me e credo che questo risultato dimostri come con progetti seri e credibili si possa ottenere il consenso dei cittadini". Anna Paris si sofferma poi sul risultato del partito: "Siamo stati una squadra che ha basato il lavoro sulla condivisione e questo successo è certamente merito di tutti - ha spiegato ancora -. Il Pd ha ottenuto un grande risultato in Toscana, in provincia di Siena e in città dove il centrosinistra è tornato sopra il 50 per cento, un segnale di buon auspicio per le scadenze elettorali future. Merito di Eugenio Giani, dei candidati e dei volontari che si sono impegnati per raggiungere questo traguardo”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.