Toscana, le mascherine gratis? Il governatore Rossi: "Un modo per stare vicini alla nostra gente"

Perché la consegna di mascherine gratis in Toscana? "E' stato un modo per stare vicini ai cittadini come istituzioni". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in collegamento con Tagadà in onda su La7. Il governatore ha spiegato che la scelta "ha un significato di cura, ma nella cura c’è anche la vicinanza. La sanità se fatta bene è la cosa più politica che ci possa essere di tutto ciò che è politica". "Da un lato anche la sanità ha bisogno di grandi competenze e del confronto tra le grandi competenze - ha spiegato Rossi - dall’altro la politica deve ascoltare bene e deve sentire i bisogni del popolo per poi scegliere una linea".